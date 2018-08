VIDEO | Narva linnapea Tarmo Tammiste: tegemist on ikkagi presidendi, mitte võluriga

"Imet ei sünni, president tuleb siia ikkagi kaheks nädalaks ning arvata, et pärast tema lahkumist toimub mingi heas mõttes kataklüsm on asjatu. Tegemist on ikkagi presidendi, mitte võluriga," sõnas Narva linnapea Tarmo Tammiste ning jätkas, et mingeid suuri muutusi pole mõtet oodata.

Tammiste sõnas veel, et igal linnal on oma arenguplaanid, mida vaikselt järgitakse ning millesse president ei sekku. Seetõttu on Tammiste hinnangul president Kaljulaidi Narva tööle tulemine väga tore sündmus, aga see ei muuda kohe Narva käekäiku.