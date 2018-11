Kellele PrEP mõeldud on ja millal seda Eestis vabalt saada võiks? Milles seiseneb kaasaegne HIV ravi? Kas HIV positiive võib saada lapsi? Kas on võimalik, et rai saav HIV-d kandev inimene sugulisel teel seda enam edasi ei anna?

Vastused neile küsimustele ülalolavst videost.