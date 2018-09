VIDEO | Möödasõitu tegev buss pääseb taaskord napilt kokkupõrkest veokiga

Lugeja sõnul on videos kellaaeg vale ja tegelikult on see tehtud eile õhtul kella 19 ajal. Tema arvates võis olla tegemist kell 17.00 Tallinnast Tartusse väljunud Lux Expressi bussiga, ent tegemist oli firmale Est-Reisid kuuluva bussiga, mis Lux Expressi omadega äärmiselt sarnane.

Videost on näha, kuidas buss alustab lauges paremkurvis möödasõitu sõiduautost ja sõiduauto juht tõmbab tublisti paremale. Ühel hetkel on näha vastassuunast lähenevat raskeveokit, ent bussijuht mitte ei katkesta möödasõitu, vaid pressib edasi sõiduautost mööda, suutes alles viimasel hetkel enne kokkupõrget reastuda tagasi sõiduauto ja tema ees liikunud veoauto vahele.