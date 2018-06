VIDEO | Mis viib arsti nii kaugele, et ta patsienti sõimama hakkab? Perearst Madis Veskimägi selgitab näitlikult

Mõne päeva eest lahvatas skandaal, kus Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda (EMO - toim) pöördunud patsient sattus sõnasõtta meedikuga, kes kasutas tema suhtes ridamisi ebaviisakaid väljendeid.

Sellele, kuidas meedik niikaugele jõudis, millest võis olla tingitud säärane matslik sõnakasutus, soovib valgust heita Tõstamaa perearst Madis Veskimägi. Samuti EMO-valveid tegev Veskimägi postitas sotsiaalmeediasse video, kus saame kaasa elada joobes patsiendi tegemistele. Selle video avaldamise vajalikkust selgitas Veskimägi videot saatvas põhjalikus postituses, mille Delfi avaldab täismahus:

Paari päeva eest ilmus uudislugu sellest, kuidas patsient ei saanud enda arvates EMO-s piisavalt tähelepanu ja tehtud märkused talle ei meeldinud. EMO valveid tehes, tean, mis tunne see on, kui nt. kell 3 öösel pöördub EMO-sse reeglina joobnud kodanik, sooviga fikseerida 5 päeva vana ja pöördumise ajaks nähtamatut vigastust, soovib rääkida 2 kuud kestnud tervisemurest, soovib tõendit või lasta teha igaks juhuks pilti nädala eest saadud jalatraumast, seejuures liikudes täiesti vabalt. Sageli jääb mulje, et mõni seltskond on tulnud peolt, ollakse elevil erinevatest vägijookidest või meelemürkidest, tahetakse veel mõnda meelelahutust ja nii pöördutakse EMO-sse. Kui EMO personal ei vaimustu nende saabumisest ja ei tee seda, mida "tellitakse" on sageli konflikt käes.