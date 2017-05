VIDEO | Mis juhtub trossiga roolisüsteemiga paadiga, kui käed roolist lahti lasta?

Politsei- ja piirivalveamet andis täna ülevaate eelmisel aastal Haapsalu lähedal hukkunud piirivalvurite õnnetusjuhtumi uurimistulemustest. Pressikonverentsil näidati ajakirjanikele ilmestamiseks ka videot katsest, mis juhtub sarnase roolisüsteemiga paadiga, kui juht roolist lahti laseb.

Politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra selgitas, et on kaks roolisüsteemi: üks neist trossisüsteem ja teine hüdrauliline. Hüdraulilise süsteemi puhul on mootorilt saadud tagasiside roolile pehmendatud ja mootori visklemine ei jõua nii tugevalt roolini. Trossiga süsteem on aga vahetu ja see annab otse tagasisidet. Sellise mootoriga alust on hea juhtida, kuid kui suurel kiirusel roolist lahti lasta, võib paat teha väga ootamatult tagasipöörde.

"Oleme seisukohal, et õnnetus toimus seetõttu, et paadi roolist lasti suurel kiirusel sõites lahti, paat tegi pöörde ja mehed paiskusid paadist välja," kommenteeris Vahtra. Videos on katse, milles lasti rool lahti, kui paat sõitis kiirusega 15 sõlme (28 km/h), hukkunud piirivalvurid sõitsid õnnetuse ajal kiirusega ligi 30 sõlme ehk 54 km/h. Katses osalenuil oli väga keeruline kinni hoida, kuid kaks korda suuremal kiirusel on see võimatu, sest kehamass kahekordistub.

Vahtra lisas, et paadiga sõideti väga kiiresti ja mehed olid arvatavasti kokkupõrkest veega uimased, mis võis põhjustada ka selle, et Renee Kark ei suutnud vesti avada ja uppus ning Tarmo Kammer suutis küll vesti avada, kuid mitte üleliigset õhku välja lasta ja lämbus. Meestel oli ka vigastusi, nad põrkasid vastu lipuvarrast ja võisid kokku põrgata ka paadi pardaga. "See on tõenäoliselt põhjus, miks üks ametnik ei suutnud päästevesti avada ja uppus ning teine küll suutis avada, kuid mitte välja lasta liigset õhku," rääkis Vahtra, kelle sõnul ei suutnud piirivalvur seetõttu vähendada survet, mida vest mehe kehale avaldas. "Selle tulemusel on surma põhjuseks lämbumine."

Vahtra sõnas, et tegu oli õnnetu asjaolude kokkulangemisega. "Miks juht käed roolist lahti lasi, me ei tea," nentis Vahtra.