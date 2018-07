VIDEO | Mis juhtub, kui süüa iga päev ainult liha, mune ja võid, ning taimne kraam hoopis maha jätta?

Delfi Ärilehe ajakirjanik Jaanus Vogelberg on juba paar kuud pidanud radikaalset dieeti: ta sööb nimelt ainult liha.

„Olen üldiselt üsna närviline inimene, aga ärevus ja depressiivsus on tuntavalt taandunud. Nii vaimset kui ka füüsilist energiat on rohkem. Käin hea meelega trennis, kuhu varem pidin ennast sundima, ja ka mõte näib vahedamalt töötavat. Kehakaal polegi väga palju alla läinud – nüüd, kolmanda kuu alguses olen stabiilselt 80 kilogrammi ringis, enne oli kaal 83–84 kg. Samal ajal on vööümbermõõt tublisti vähenenud,“ kiitis Vogelberg oma dieedi tulemeid tänases Eesti Päevalehe autoriküljel.

Kuna toitumine on igiintrigeeriv teema, ning nüüdisajal peetakse au sees pigem lihast loobumist, mitte taimse kraami maha jätmist, torkas selline võimas eksperiment muidugi silma ka ERR-i saate Ringvaade toimetusele. Vaata videost, mida Jaanus Vogelberg seal oma katsest rääkis.