Tallinnas Sitsi tänavale planeeritav süstlavahetuspunkt on tekitanud hulgaliselt vastumeelt. Kohalikud elanikud kardavad, et see muudab rajooni kriminogeensemaks. Lastekodu tänaval on taoline asutus juba veidi aega tegutsenud, seega uurisime kahelt eri arvamusega elanikult, milline on elu süstlavahetuspunkti naabruses nende kogemuse põhjal.