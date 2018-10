VIDEO | Miks viidi Eesti lipp Tallinna linnavolikogu istungisaalist minema? Mihhail Kõlvart: soovisime leida suurele riigilipule sobilikku asukohta ja pöördusime eksperdi poole

Kahe nädala eest see lipp reformierakondlaste eestvedamisel saalile aga kingiti. Kristen Michal pidas kõne ja pani lipu kõnepuldi taha püsti. Kõlvart lubas tolleks istungiks lipu sinna jätta. "See koht on valitud nii, et iga volikogu liige, kes tuleb pulti, seisab seljaga lipu vastu," kritiseeris ta lipule valitud asukohta ning lubas, et kui, siis parem asukoht leitakse lipule seda koos arutades.