VIDEO | Miks põles öösel üle ujutatud Filtri tee tunnelis roheline tuli?

Öösel uputas Tallinnas teiste objektide seas üle ka Filtri tee tunnel, mis muutus veetaseme tõttu läbimatuks ning politsei sulges tunneli. Enne seda aga põles tunnelis pikalt roheline tuli, mis viitas tulijatele juskui tunneli läbimine oleks võimalik.

Allolevas videos võib näha, et tunnelis on kõrge veetase, kuid ometigi põleb tunnelis roheline tuli. Küsimusele, miks tunnelit õigeaegselt ei suletud, vastas Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo. "Kohe kui saime teada, et tunnel on uputatud, hakkasime tööle, üks meie inimene töötas väljas ning teine juhtis süsteeme kontorist,".

Harjo selgitas, et tunnelis töötab veetaseme tuvastuse avariisüsteem, mis saadab signaali pääsekeskusesse, kuid mis ei laekunud eile õhtul automaatselt transpordiametile. "Hetkel vaatame läbi, mis meie eilne käsuliin oli, praegu tundub, et esimene sekkuja oligi meie töötaja, kuid tunnelit saab iseenesest juhtida ka päästekeskus," jätkas Harjo.