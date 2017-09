VIDEO | Miks näevad paljud eestlased ufosid ja kummitusi?

Eestlased on ateismi pingereas maailma esikolmikus. Mündid, mis jäävad koguduste kastidesse annetamata, lähevad veelgi ebamaisemate alade kukrusse. „Maagilisi” meeneid müüvate esoteerikapoodide kasumid on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ning kodumaised ufode ja selgeltnägijate teemalised saated toovad ekraanide ette ohtralt silmapaare. Kas paranormaalsus on kõigest turundustrikk või on siin mängus sügavam inimpsühholoogia?

Kohtusime füüsikust skeptik Martin Välliku ja professionaalse ufoloogi Igor Volkega, et luua konteksti eestlaste uue lemmikhobi ümber.