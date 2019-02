VIDEO | Miks loobusid kuue partei juhid Kanal 2 debatisaates osalemast? "Me ei tahtnud teha näitemängu. See ei ole õige tee"

Reformierakonna, Eesti 200, Isamaa, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE), Keskerakonna ja EKRE juhid taunisid täna tehtud avalikus pöördumises Kanal 2 valimisdebati korraldust ja teatasid, et on otsustanud debatis osalemisest keelduda.

"Me ei ole nõus sellega, et Kanal 2 on otsustanud valimiseelses teledebatis loobuda usaldusväärsetest saatejuhtidest, kellel on vajalikud teadmised ja kogemus poliitilise debati juhtimiseks. Selle asemel kutsutakse erakondade juhte saatesse, kus kesksel kohal on meelelahutus," teatasid erakondade juhid täna välja saadetud pressiteates. Nimelt on otsustanud Kanal 2 poliitdebatti juhtima panna alles Eesti Meediaga liitunud Katrin Lusti ja Jüri Butšakovi, kes televaatajatele tuttav nii "Radarist" kui ka "Õhtust".

"Ma arvan, et saatejuhtide isik viitab sellele, milline see debatt saaks olema," kommenteeris oma otsust Kaja Kallas. Nimelt pidid kõnealust debatti eeskätt juhtima "Radari" peatoimetaja ja pikaaegne poliitajakirjanik Kärt Anvelt ning Postimehe uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa, ent mõni aeg tagasi otsustati Lusti ja Butšakovi kasuks.

Kaja Kallas meenutab möödunud presidendivalimisi, kus ühes debatis paluti kandidaatidel joonistada. "Kas presidendi institutsiooni teeb see kuidagi tõsiseltvõetavamaks või annab inimestele informatsiooni, kuidas ta oma tööga hakkam saab? Ma ei usu. See ei ole õige tee," rõhutab ta.