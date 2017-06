VIDEO | Mihhail Stalnuhhin kaitsekoostööleppest: USA on käitunud nii, et teda ei saa enam usaldada

Keskerakonna liige Mihhail Stalnuhhin põhjendas nelja keskerakondlase USA-ga kaitsekoostöö leppe poolt hääletamata jätmist sellega, et tuli dejavu, mis sundis teda pikemalt asjaolu peale mõtlema.

"Dejavu tuli peale. Mulle tundus, et kunagi on selline asi juba olnud, et tuleb võõras armee sisse ja nende jaoks ei ole piire, nende jaoks ei ole teie politseid, nende jaoks ei ole teie kohtusüsteemi. Ma otsustasin, et siin peaks pikemalt mõtlema," selgitab Stalnuhhin.

Ta rääkis, et USA on niimoodi käitunud, et ei saa enam teda usaldada. "Miljon kolmsada inimest on hukkunud Iraagis viimase kümne aastaga," sõnab Stalnuhhin.

Samas seda, et ka Vene ja Süüria väed on tapnud palju inimesi, ta ei kommenteerinud. "Minuti jooksul me seda niikuinii läbi ei aruta. Seda enam, et meil on tõenäoliselt väga erinevad vaated nendele küsimustele," arvab Stalnuhhin.