VIDEO: Mihhail Kõlvart: Tallinna TV vaadatavus on jah kaks protsenti, aga ETV+ vaadatavus on vaid 0,5 protsenti

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna TV vaadatavus tõesti vaid 2 protsenti, kuid samuti maksumaksja raha eesti ülal peetaval ETV+-l 0,5 protsenti.

"Tallinna TV vaadatavus on kas stabiilne või kasvab. Hetkel on vaadatavus 1,5-2 protsenti, aga ETV+ vaadatavus on aga 0,5 protsenti ning pealegi on tegemist riigitelevisiooniga. Eelarve pole neil väiksem. Kas peaks jätkama või kinni panema, on keeruline arutelu," kommenteeris Kõlvart Delfile Tallinna TV jätkuvat eksisteerimist.

Tallinna TV sulgemine pole Kõlvarti sõnul kõne alla tulnud. "Kvaliteedist ja vaadatavusest on räägitud, kuid ma ei mäleta, et oleks kunagi tulnud jutuks võimalik kanali kinnipanek. Järgmise aasta linnaeelarve projekt ei ole küll veel laual."

Kõlvarti sõnul on TTV vajalikkuse üle arutlemine üldfilosoofiline küsimus. "Milleks on vaja ETV+-i või ETV2-e? Vaja on neid näiteks selleks, et inimesed saaksid infot ning et see oleks mitmekülgne. Kus on õige valem, kui palju peab sõltuma vaadatavus eelarve numbrist? Vaatame siis, kui suur on vaadatavus ETV+ kanalil ja kui suur on nende eelarve," sõnas Kõlvart.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab oma juhtkirjas piinlikust seigast seoses Tallinna TV-ga. Nimelt võttis Soome suursaadik Eestis Kirsti Narinen vestluses Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasaga teemaks selles telekanalis näidatava saate „Põdra TV“. Temas tekitas küsimusi, kuidas on võimalik, et saates antakse eetriaega skandaalsele Johan Bäckmanile lähedasele ajakirjanikule Leena Hietanenile, kes eitas saates, et Nõukogude Liit okupeeris Eesti.

