VIDEO | Martin Helme: kui Reinsalu umbusaldamine aitab välja vahetada praeguse valitsuse, siis on võimalus, et liitume avaldusega

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ei ole tänasel päeval veel otsustanud, kas pooldavad justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldust või ei. Küll aga ütles riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme Delfile, et tema juhitav partei ei ole rahul praeguse valitsusega ja kui Reinsalu tagandamise kaudu õnnestub praegune võim välja vahetada, siis on see kindlasti tugev argument umbusaldusavaldust pooldamaks.

Täna toimus riigikogu Reformierakonna ja EKRE fraktsioonide nõupidamine, kus arutati peamiselt kaht teemat: kui palju on neid opositsioonisaadikuid, kes umbusaldusega justiitsministrile liituksid ning milline võiks olla avalduse sisu. "Tekst, mille alusel minister Reinsalule umbusaldust avaldatakse, ei saa olema väga pikk," ütleb Helme ja lisab, et keskendutakse Reinsalu sõnavõtule möödunud nädalal. "Muud etteheited või küsimused, mis fraktsioonidel Reinsalule on, tulevad arutlusele riigikogu istungil," lausus Helme.

Helme heitis Reinsalule ette veel seadusemuudatust, millega sätestati, et Eesti õigussüsteemis saab hakkama ka vene keelega. "Lisaks oleme esitanud kaks seaduseelnõud, mis on valitsuse poolt tagasi lükatud väitega, et justiitsminister Reinsalu tuleb valitsuse poolt õigepea välja sarnase eelnõudega," sõnas Helme ja lisas, et eelnõusid on nad oodanud juba kaks aastat.

Loe veel

Helme sõnul tuli koospidamisel teemaks ka, mis saab siis, kui umbusaldus Reinsalule tõesti läbi läheb: kas vahetatakse välja pelgalt minister või laguneb valitsus sellisel kujul ning Isamaa ja Res Publica Liit taandub koalitsioonist. "On selge, et tänasel päeval on valitsuskriis Eestis olemas. Usaldamatus ja töövõimetus Jüri Ratase valitsuses silmatorkav," märkis Helme.