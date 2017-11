VIDEO | Mart Helme tuliseks läinud "Foorumis": Seeder ja IRL võtavad ainult tühje poose. Lasete lõpuks saba jalge vahel jalga!

Eilne ETV saade "Foorum" väljus kontrolli alt, kui Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme ägestus selle peale, et Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir-Valdor Seeder kritiseeris EKREt katuserahade teemal.

Emotsionaalne sõnasõda algas, kui IRLi esimees Seeder ütles opositsioonierakondi kritiseerides, et tal on raske aru saada, kuidas EKRE katuserahadesse suhtub. "EKRE kritiseeris eelarvemenetlust, eriti katuseid ja läbipaistmatust, aga samal ajal ühe koalitsioonierakonna hõlma all iseendale katuseraha välja ajades, nii nagu me teame eelmise aasta eelarvest," süüdistas Seeder.

"Mingisugust väljaajamist ei olnud, see on vale, see on totaalne vale. Ma segan vahele. Teie lasite põhja selle, et tõstetakse opositsiooni katuserahasid, ja nüüd süüdistate meid selles, et me leppisime kokku, et me neid katuserahasid juurde saame," ägestus EKRE juht Helme, taustaks Seederi pidev valetamise eitamine.

"Ärge ajage jama, katuserahad on kõige läbipaistvamad rahad üldse. Te võite näha, kellele, kui palju ja mille eest need rahad lähevad. Ei maksa sellist valet ajada," jätkas Helme.

Saatejuht Andres Kuusk püüdis sekkuda ja ütles, et tegemist on otsesaatega, kus tuleb säilitada viisakus, ent Helme jätkas Seederiga üheaegset vaidlemist.

"Helir, ära valeta! Ma ei lase sul rääkida! Inimene valetab päise päeva ajal!" hüüdis Helme.

Pärast EKRE esimehe tiraadi sai uuesti sõna Seeder, kes jäi endale kindlaks. "Ma olen nüüd veel rohkem veendunud, et mul on õigus, sest nii valusa konnasilmapeale astusin," valas Seeder õli tulle.

"Sul ei ole õigus. Mingit valusat pole, ma lihtsalt ei talu seda, kui inimene valetama hakkab! Sa valetasid muide ka kaitsekulude kohta. Nii et kui me siin valetamisest räägime, siis IRL-i vale paljastus praegu väga selgelt," sõnas Helme.

Kuusk andis korralduse sellele vaidlusele joon alla tõmmata, kuid Seeder soovis Helmele vastata. "Vastab tõele, katuseraha võib olla läbipaistev - sa võid seda nii hinnata -, aga katuseraha kui sellist sa kritiseerisid ja samal ajal kasutas EKRE võimalust koalitsioonierakonna hõlma all raha saada," oli Seeder endiselt kindel.

"Kuule, tead! Sina, Seeder ja IRL võtate ainult tühje poose nagu praegugi nende aktsiisidega ja tegelikult ei tee mitte midagi. Lasete lõpuks saba jalge vahel jalga!" ei jäänud Helme vastust võlgu.

Sel nädalal möödub aasta valitsuse ametisse astumisest ja "Foorum" luges koos parlamendierakondade juhtidega plussid ning miinused kokku.

Paariminutilise sõnasõja jooksul jäid tagaplaanile samuti saates osalenud Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Reformierakonna esimees, riigikogu aseesimees Hanno Pevkur ja Vabaerakonna juht, riigikogu liige Artur Talvik.