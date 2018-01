VIDEO | Mart Helme: praeguse kriisi on esile kutsunud president. Selline poliitiline rahmeldamine ja ideoloogiline aktivism on ühiskonda lõhestav

EKRE juhi Mart Helme sõnul pole fraktsiooni liikmed veel otsustanud, kas annavad justiitsminister Urmas Reinsalu hetkel veel loomisel olevale umbusaldusavaldusele allkirja. Selgus peaks saabuma homme pärast ministriga kohtumist.

"Tahame Reinsaluga kohtuda silmast silma. Otsustasime fraktsiooni koosolekul, et teeme ministrile ettepaneku tulla kohtuma homme hommikul meie fraktsioonis," sõnas Helme Delfile.

Hetkel pole tema sõnul kokku lepitud ka umbusaldusavalduse tekstis. "Sellega tegeleme tänase päeva jooksul koos teiste opositsioonierakondadega. Reformierakonnal on oma põhjendused seoses kirikute rahastamise ja õigusjärgsuse küsimustega, aga meie tahaksime avaldusele saada ka oma põhjendusi," ütles Helme.

"On tekkinud hüsteeriline olukord seoses ministri väljaütelmistega, aga meie heidame ministrile ette hoopis seda, et ta on lubanud kohtulikku aktivismi. Meenutame Rootsis registreeritud homopaari otsuse tegemist meie kohtus, kus kohustati ka Eestit see homopaar abielupaarina registreerima. Reinsalu ajal on riigikogus läbi surutud ka otsus, et vene keel on kohtutes aktsepteeritav asjaajamiskeel. See aga pole põhiseadusega kooskõlas. Tahaksime nii neil kui ka muudel teemadel ministriga vestelda," lisas Helme.

Loe veel

Helme kritiseerib ka president Kersti Kaljulaidi ja Kadrorgu. "Just president ja Kadriorg on selle kriisi esile kutsunud. Kas president annab endale aru, et selline poliitiline rahmeldamine ja ideoloogiline aktivism on ühiskonda lõhestav? Kadriorg ei ole käitunud adekvaatselt".

Praegu teada oleva info kohaselt ei pruugi Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluva justiitsministri Urmas Reinsalu umbusaldusavaldus esitamisele tulla enne kolmapäeva, kirjutas Delfi.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme ütles Delfile, et EKRE fraktsioon kohtub Reinsaluga alles homme. Teemaks ei ole niivõrd umbusalduse ajendiks saanud skandaal kuivõrd muud küsimused.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski kinnitas, et SDE fraktsioon arutab teemat alles kolmapäeva õhtul, kuid kinnitas et üks fraktsiooni liige kavatseb Reinsalu umbusaldamist toetada.

Reformierakond andis Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluvale justiitsministrile tänaseni aega ametist tagasi astuda, vastasel juhul ähvardab Reinsalu riigikogus umbusaldusavaldus. Oma toetust Reinsalu umbusaldamisele on väljendanud ka mitmed Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonna saadikud.

Tagasiastumist nõutakse Reinsalult lõppenud nädalal Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloo tõttu, milles ta nimetas "kanakarjaks" kriitikuid, kes taunisid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse korraldamise andmist teatrile NO99. Lisaks väljendas Reinsalu samas arvamusloos kahetsust, et on varem naistevastase vägivalla hukka mõistnud.