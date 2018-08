VIDEO | Mart Helme: Isamaa on pseudopartei, mis teeb eilset poliitikat

Täna ja homme toimuvad Valgemetsas EKRE suvepäevad. Avamisel avas erakonna esimees Mart Helme kaarte valimisplatvormist.

Oma sõnavõtus ütles Helme, et EKRE on ainus missioonipartei: "Me teeme kõike õigesti, missioon on väga selge, see on tagada, et Eesti oleks Euroopa liidus suveräänne subjekt, mis ei lähtu euromajanduse direktiividest," sõnas Helme.

"Eestil on rahvuslikud huvid, eestlased on selle riigi loonud eestlastele, mitte ukrainlastele, venelastele ega aafriklastele, 2003. aastal Euroopa liitu astudes ei andnud rahvas riigile õigust teha selliseid otsuseid nagu neid praegu tehakse," jätkas ta.

Küsimusele, mida tähendab erakonna jaoks tervishoiureform, kostis Helme, et lahutama peab betooniraha kullarahast. Reformi mõtlevad välja mitte Helmed, aga tuntud arstid, kes on valdkonnaga paremini kursis. "Me soovime lühemaid ravijärjekordi ning ravi kättesaadavust kõikjal Eestis," sõnas Helme, "me ei soovi haiglate võidurelvastumist,".

Konkurentide kohta lausus Helme, et nime vahetanud Isamaa on võtnud pseudokonservatiivse joone. "See on ikka piinlik vaadelda, kuidas Seeder justkui võitleb millegi eest, aga tegelikult ei esinda ka," sõnas Helme. "Isamaa on eilne poliitika, meie oleme tänane poliitika,".