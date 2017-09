VIDEO | Marju Lauristin: teatud poliitilised jõud on tekitanud rahvas emotsionaalse paanika, et Eestis on kõik hukas

Euroopa parlamendi liige professor Marju Lauristin rääkis täna riigikogu ees, et rahva pettumuse ja sotsiaalse viha poliitilistel eesmärkidel kasutamine on vastutustundetu.

Sotsiaaldemokraatide parlamendifraktsiooni korraldatud Eesti demokraatia ohtudele ja väljakutsetele pühendatud arutelul märkis Lauristin, et pole põhjust tõsta paanikat, kuid on põhjust osutada ohumärkidele.

“Meil on tekkinud tendents, kus kasutatakse ära inimeste igasugust pettumust, olmelist meeleheidet ja teatud sotsiaalset viha, mis tekib ju ikka siis, kui ühiskonnas on ebavõrdsus suur,” rääkis Lauristin. Ta märkis, et Eesti ebavõrdsus on üks Euroopa suuremaid.

“Selline pinnas tekitab aluse emotsionaalseks reaktsiooniks ja vihaks ning kui seda hakatakse ära kasutama poliitilise kasu lõikamiseks, siis on see poliitiliselt vastutustundetu," manitses Lauristin. "Liberaalsed demokraatlikud väärtused on selles mõttes tõesti ohus, kui neid hakkab ründama pimedate emotsioonide laine, mida võib valla päästa kergesti, aga ohjas hoida on tegelikult raske.” Tema sõnul on teatud poliitilised jõud suutnud tekitada paljudes inimestes emotsionaalse paanika, et Eestis on kõik hukas, et midagi hirmsat on juhtunud ja et kuskil müüakse midagi maha.

Lauristin kutsus demokraatlikke ja liberaalseid väärtusi kaitsma ja hoidma. “Need on väärtused, mille pärast me võime olla kindlad, et kuigi meie palgad on madalamad kui Soomes, siis suur osa meie noortest ei lähe Soome, Rootsi Saksamaale ega Ameerikasse. Nad on siin, sest meie ühiskond annab neile võimaluse vabalt hingates ennast teostada,” lausus Lauristin.

"Meil on põhjust hoida kokku, hinnata seda konsensust, mis meil on, ja püsida ka terve talupojamõistuse tasemel," lisas ta.