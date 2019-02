Repsi sõnul lahendatakse asi tihti kitsamas ringis teaduskonna sees.

Kui näiteks Ameerika Ühendriikide suuremad ülikoolid eksmatrikuleerivad plagiaadiga vahelejäänud tudengid, ollakse Euroopas selles osas kohati leebemad, tühistades lihtsalt pettuse abil valminud töö.

Pärast eilses Eesti Ekspressis ilmunud lugu, milles püstitati kahtlustus, et riigikogu liikme, sotsiaaldemokraat Rainer Vakra bakalaureusetöö on suures osas plagiaat, on see temaatika päevakorda kerkinud.

