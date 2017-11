VIDEO | Linnapea Taavi Aas: anname võimalikele linnaosavanematele aega end tõestada ja alles siis hakkame hinnanguid jagama

Tallinna linnapea Taavi Aas möönis, et linnaosavanemate kandidaatide üles seadmisel oli eesmärgiks kaasata ka noori, veel avalikkusele tundmatuid inimesi. Sellest aga, et neil puuduvad juhitavate piirkondadega seosed, Aas suuremat numbrit ei tee.

Möödunud nädalal kinnitas Keskerakonna Tallinna nõukogu Mustamäe, Lasnamäe, Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosavanemate kandidaadid. Käesoleval nädalal kinnitati ka ülejäänud nelja - Kristiine, Pirita, Nõmme ja Kesklinna - piirkondade võimalikud juhid. Kui Põhja-Tallinna, Lasnamäe, Haabersti ja Mustamäe juhikandidaatideks on inimestele tuttavad näod, siis rohkelt furoori on tekitanud Pirita, Kesklinna ja Nõmme linnajagude võimalikud vanemad.

(vasakult) Tallinna linnapea Taavi Aas, Kristiine linnaosavanema kandidaat Jaanus Riibe, Kesklinna linnaosavanema kandidaat Vladimir Svet, Pirita linnaosavanema kandidaat Alina Tubli, Nõmme linnaosavanema kandidaat Grete Šillis Foto: Andres Putting

Keskerakond saavutas tänavu kohalike omavalitsuste valimistel Tallinnas ainuvõimu, kuid mitte kõikides linnaosades ei teinud nad parimat tulemust. Näiteks Nõmmel soosis rahvas Reformierakonda ja talle järgnes Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Alles kolmandale kohale, 3404 nõmmeka häälega, asetus Keskerakond. Ka Pirital ja Kesklinnas edestas Reformierakond praegust võimuparteid.

Tänane EPLi juhtkiri tõstatab küsimuse: kas see on kõigest kokkusattumus, et just nendesse piirkondadesse määrati kõige kaheldavama väärtusega juhid? Tallinna linnapea Taavi Aas aga ütles, et nende (Keskerakonna - toim) silmis ei ole tegu kaheldava väärtusega juhtidega. "Ma arvan, et alati tuleks anda aeg ja võimalus ennast näidata, ka nendele uutele linnaosavanematele," möönis Aas ja tõi näiteks valitsuse, kellele antakse sada kriitikavaba päeva. "Anname neile aja ja alles siis hakkame jagama hinnanguid," märkis Aas.

Linnapea selgitas, et linnaosavanemate kandidaatide puhul arvestati kolme asjaolu: et oleks ennast tõestanud ja kogenud kandidaate; et oleks inimesi, kellel on potentsiaali edutamiseks, näiteks juhiabi kohalt juhiks ja et oleks ka uusi nägusid.

Mis puudutab aga Nõmme ja Pirita linnaosavanemate kandidaate, kes avalikkusele enim silma on jäänud, siis palub meer ka neile enese tõestamiseks aega anda. "Olen teadlik, et Alina Tublil on üks plekk minevikus, aga me oleme temaga sellest pikalt rääkinud ja ta ütles, et seda viga enam ei korda," sõnas linnapea.

Sellest, et Nõmme juhiks kandideerivat Grete Šillist miski linnaosaga ei seo ja eilses ERRle antud usutluses jäi Šillis vastuse võlgu küsimusele, kes on Nõmme rajaja Nikolai von Glehn, Aas suuremat numbrit ei tee. "Eelmises koosseisus oli meil ainult üks vanem, kes elas ja tegutses samas linnaosas. Sel korral on meil neid lausa kaks ehk kaks korda rohkem kui eelmine kord," lisab Aas naerdes.