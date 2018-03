VIDEO | Lennuõnnetuste uurimise ekspert: veel on vara öelda, kas õnnetuse põhjustas tehniline rike või piloodi eksimus

Ohutusjuurdluse keskuse (OJK) lennuõnnetuste uurimise ekspert Karl-Eerik Unt ütles, et veel on vara teha järeldusi, miks õnnetus juhtus - kas tegu oli piloodi eksimuse või tehnilise rikkega. "Soovime pardasalvestised maha lugeda ja alles siis hakkame tegema järeldusi," sõnas Unt.

Unt kinnitas, et tegu oli õppelennuga. "Treeningu käigus harjutati lähenemist ja maandumist," sõnas Unt. Undi sõnul alustasid piloodid treeningut keskpäeval ja õnnetuse hetkeks juhtis lennumasinat juba neljas inimene.

"Ühel hetkel ei õnnestunud pilootidel enam maandumise järel kõrgust taastada ja lennuk põrkus maaga kokku ning paiskus uuesti õhku tagasi," kirjeldas juhtunut Unt. Unt kinnitas, et pärast seda andis pardameeskond keskusele teada hädaolukorrast, kasutades kutsungit "mayday-mayday". "Piloodid tegid parempöörde ja maandusid raja otsale 26," ütles Unt ja lisas, et kokkupuutepunkt maaga jäi siiski umbes sadakond meetrit enne lennuraja algust.

Eile õhtul oli Tallinna lennujaama lennurada liikluseks täiesti suletud. Mõne aja pärast anti lennukitele luba õhku tõusta lühendatud lennurajalt. "Eile hilisõhtul kella 22 ajal õnnestus meil lennuk taas rajale saada ning täna hommikul veidi enne kella kaheksat pukseeriti purunenud rattad ja lennuk seisuplatsile. Kell 8 avati lennujaama lennurada täies pikkuses.

Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) alustas eile õhtul Tallinna lennujaamas toimunud Smartlynxi lennuõnnetuse uurimist. "Me oleme kokku kogunud kogu faktilise informatsiooni, mis meil selle juhtumi kohta on," ütles Unt ja kinnitas, et hetkel on lennuk ohutusjuurdluse keskuse kasutuses ning sellelt on maha võetud pardasalvestused. "Alles pardasalvestiste lugemisel ja analüüsimisel saame hakata tegema mingeidki järeldusi," lausus Unt.

Unt lükkas ümber kõik spekulatsioonid selle kohta, justkui oleks lennuki transponder lõpetanud pärast Airbus A320-214 esmast kokkupõrget maaga info edastamise juhtimiskeskusesse ning see, mis toimus kokpitis hiljem, jääbki saladuseks. "Pardasalvestised on ainult meie käes ja keegi ei ole neid veel lugenud, seega on üllatav kuulda, et keegi midagi sellist üldse väita julgeb," nentis Unt.