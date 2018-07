VIDEO | Lasnamäel ründas koer 7-aastast tüdrukut. Sama loom on inimesi rünnanud varemgi

Bondar ja juhtunut pealt näinud Olga esitasid koeraomaniku vastu politseisse ka avalduse ning asitõendina video juhtunust. Sotsiaalmeedias hoiatavat videot jaganud Olga postituse all aga selgus, et see ei ole esimene kord, kui sama koer Lasnamäel inimesi ründab.

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti (Mupo) pressiesindaja Meeli Hunt tõdes, et politseist on neile tõesti vastavasisuline teade edastatud.

„See on väga kahetsusväärne juhtum, kus kannatada sai väike laps,” möönis Hunt. Küll aga märkis ta, et kuna mupo on alustanud menetlust, siis ei saa nad juhtunut rohkem kommenteerida.