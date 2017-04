VIDEO: Lasnamäe pensionärist liiklushuligaan sattus vastassuunavööndisse. Seda avastanud, asus ta veidralt manööverdama

Eesti tuntuim liiklushuligaan, Lasnamäel elav pensionär Valentina, sattus Laagna teel totaalsesse segadusse. Esmalt sõitis ta vastassuunavööndis, sellest sai ta üsna pea aru, kuid järgnes äärmiselt vaevaline ümberpööramine.

„Proua sõitis Prisma juurest vastassuunast mäest alla, kiirusega umbes 20 km/h, ja siis ukerdas ta end pärast bussipeatust ringi keerata, nagu videol näha,” täpsustas video autor Kristo Koik.

Kuigi videot vaadates paistab see kõik üsna humoorikas, siis kaasliiklejatele see ilmselt nii koomiline ei tundunud, kuivõrd säärane käitumine on liikluses äärmiselt ohtlik.

Koik lisas, et seitse minutit hiljem läks liiklushuligaan hellitusnimega Subarik juba õigelt poolt Mustakivi keskusesse. Aknad olid sõidukil jätkuvalt katki — mis nendega juhtus, saad lugeda Delfi teisipäevasest artiklist.