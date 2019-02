VIDEO | Küsimus Jüri Ratasele: miks on Keskerakonnas ikka veel Ester Tuiksoo, Lauri Laasi ja Priit Toobal?

Oliver Tsupsman Video Fred Püss reporter RUS 4

Eesti Päevaleht on valimiste eel valgustanud läbi kõik erakonnad, et leida neist üles kohtus süüdi mõistetud kurjategijad. Selles valguses soovisime esimehelt Jüri Rataselt teada, miks on jätkuvalt Keskerakonna liikmete seas kehtivat karistust omavad Ester Tuiksoo, Lauri Laasi ja Priit Toobal.