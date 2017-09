VIDEO | Kunagi oli see Tartu linnaosa kasvulavaks hämaratele tegevustele. Mis elu elatakse Hiinalinnas täna?

Tartu linna ääremail leiab linnaosa, mida kutsutakse hellitavalt Hiinalinnaks ja mille kohta pea igal tartlasel on mõni värvikas, et mitte öelda kõhedusttekitav, lugu. Aegade jooksul on Hiinalinna funktsioon muutunud - kui kunagi majutas ta Nõukogude ohvitsere, siis viimastel aastatel pigem linlaste olmeprügi. Vaata videost, milline tegevus käib seal täna.

Üks on selge: sellest Tartu nurgast leiab nutikust ajal, mil linnade arenemine ja arendamine tuleb tihti kogukonna isikupära arvelt.