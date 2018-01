VIDEO | Külmad ilmad panevad rohkem kütma - kuidas kütta ahju võimalikult efektiivselt ja ohutult?

Senine soe talv on muutumas järsult krõbekülmaks - nädalavahetus toob miinuskraade üle kümne. Seetõttu muutuvad ka inimeste kütmisharjumused. Toome teieni päästeameti soovituse, kuidas kütta ahju, et saada tuba kõige paremini soojaks, säilitades samal ajal ohutus.

1. Hoidu ülekütmisest

Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid kergesti süttivaid esemeid. Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara. Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta.

2. Ära koorma elektriseadmeid

Kes kasutab elektrilisi soojaallikaid, need peavad olema kindlad, et elektrijuhtmestik peab pingele vastu. Elektri- ja õliradiaatorid peavad olema tehniliselt korras ning nende peale ei tohi asetada kergesti süttivaid asju.

3. Hoidu lahtise tule kasutamisest torude sulatamisel

Korralikult soojustamata torude jäätumine on sage probleem külmade saabumisel. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torustikud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit.

4. Kontrolli suitsuanduri korrasolekut

Elusid päästab ainult töökorras suitsuandur! Testi, kas sinu kodus olev suitsuandur töötab. Vajadusel vaheta patarei ja pühi andurilt tolm.