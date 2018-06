VIDEO | Kuidas vältida eskalaatori ohvriks langemist?

Käesoleva nädala alguses leidis Magistralis aset juhtum, kus naine komistas eskalaatoril ning jäi juukseid pidi astmete vahele kinni. Mida teha, et selline olukord oleks välistatud ning kuidas vastavas situatsioonis toimida?

Nautica keskuse juhatuse esimees Ruben Gornischeff märgib, et kõigepealt tuleb teadvustada enesele, et eskalaatori läheduses tasub ettevaatlik olla. "Eskalaatorile minnes peab arvestama sellega, et lapsed oleks käe otsas," sõnas Gornischeff. "Ja kui on tõesti kahtlus, et eskalaatori kasutamine on kuidagi võib-olla ebakindel, siis soovitaks hoopis lifti kasutada," sõnab Gornischeff.

Kuid mida teha siis, kui keegi on astmete vahele kinni jäänud?

Gornischeffi sõnul saab sellisel juhul loota vaid ligimese abile. "Eskalaatoril nii all kui ka üleval platvormil on punased nupukesed, mis peatavad eskalaatori liikumise," teatas Nautica juhatuse esimees. "Siis, kui on mingi suurem takistus ees, eskalaator peatub, aga selline pisitakistus sellist suurt mehhanismi ei peata, see vajab siiski inimese sekkumist."