VIDEO | Kuidas käisid ettevalmistused Delfi TV valimisdebatiks ja millest rääkisid grimmitoas Helme ning Ratas?

Grimmiruumis istudes ja otse aknast Stenbocki maja vaadates ütles EKRE esimees Mart Helme peaminister Jüri Ratasele, et on tükimat aega mõelnud vanalinnas kinnisvara soetada. "Ma ei leidnud midagi sobivat, nii et ma mõtlen, et pean ikka sinu asemele tulema siis," naljatleb Helme. Kellest saab pisut vähem kui kahe nädala pärast Stenbocki maja uus peremees?

Täna ennelõunal läheb Delfi TV eetrisse poliitdebatt, kus võtavad mõõtu kolme erakonna esindajad - Reformierakonna liider Kaja Kallas, Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Mart Helme.

Milline oli kaadritagune melu ning mitmes debatt see poliitikutel tänavu juba oli, vaata lähemalt videost.