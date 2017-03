VIDEO: Kuidas ehitada ideaalset ökodukti? Eksperdid selgitavad

Eesti esimene loomade ülekäik rajati Tartu maanteele kolm aastat tagasi. Loomad küll kasutavad seda, ent kogu potentsiaali ei ole see veel saavutanud. Ökodukti ehituse juures tehti mitmeid vigu, olulisemad neist on seotud valede mõõtude kasutamisega.

Rail Balticu trassile on planeeritud umbes 20 ülekäiku ning nende rajamisel on Tartu maantee ökodukt heaks õppematerjaliks. Mida teha paremini ning kuidas ehitada ülekäigud nii, et loomad neid edukalt kasutama hakkaksid, näed juba videost.