VIDEO: Kuidas ehitada eriti keerukas kohas loomadele ökodukti? Eksperdid murravad pead

Raplamaalt, Röa külast hakkab läbi jooksma Rail Balticu trass. Sinna on planeeritud ka loomade ülekäik, ehk ökodukt. Keeruliseks muudab ehituse aga see, et uue raudtee kõrvale jäävad nii vana raudtee, tiheda liiklusega maantee kui ka karjäär.

Looduskaitse spetsialistid Lauri Klein ja Roland Müür arutlevad, kuidas sellist situatsiooni kõige paremini lahendada. Loe Delfi ülevaadet Rail Balticu saagast siit.