VIDEO | Kui lihtne on minna tänaval pakkuma päästmist võõrale, kes ei arvagi, et on hädas? Tutvume Jehoova tunnistajatest abielupaari argipäevaga

See on abielupaar Laur ja Tuuli. Noored käivad tavatööl poole kohaga, et jääks piisavalt aega nende jaoks kõige olulisemale tööle: jumalasõna levitamisele. Enamik päevi veedavad nad ukselt uksele käies ja tänaval jalutades kuulutustööd tehes. Läksime noortele külla, et kogeda ühte õhtupoolikut Jehoova tunnistajate kingades nende enda silmade läbi.

Tegemist on ühe kõmuliseima kristluse suunaga. Näiteks Venemaa ülemkohus kuulutas Jehoova tunnistajad aprillis ekstremistideks ja keelas nende tegevuse riigi territooriumil. Eestis koguduse liikmete arv aga aina suureneb ja on jõudnud 4000-ni. Vaata videot!