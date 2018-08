VIDEO | Kristina Kallas: Eesti 200 ambitsioonid on suured, läheme ikka valimistele võitma!

Seda, kellest võiks saada uue partei esimees, Kallas veel ei öelnud. „Kui meil on 500 liiget koos, siis nemad otsustavad, kes võiks olla kõige parem juht,” ütles ta ja lisas, et põhiline tuumik ehk liikumise eestvedajad on kõik valmis ohjad haarama. „Me poleks sellega algust teinudki, kui poleks valmis lõpuni välja minema. Poliitikas ei käi asi nii, et võta, siin on minu head ideed, tee need teoks.”

Kallase sõnul lähevad nemad riigikogu valimistele võitma. "Süsteem on ju selline, et teame, mida tahame Eestis ära teha, teame, milliseid muutuseid me tahame. Selleks, et neid teha peame saama riigikogusse ja sealt edasi on vaja piisavat mandaati, et moodustada valitsus. Muidugi on meie ambitsiooniks moodustada valitsus, sest vastasel juhul ei saa me ellu viia seda, mida me oleme tulnud poliitikasse tegema."

Mis puudutab erakonna rahastust, siis Hooandja veebikeskkonnas alustati projekti „Pikk plaan Eestile”, kogumaks uuele parteile ressurssi. Praeguseks on annetajaid 19 ja vajaminevast 5000st eurost koos 1205 eurot.