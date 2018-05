VIDEO | Kristen Michal Taavi Aasa umbusaldamisest: on aja küsimus, millal ka mõned keskerakondlased meiega ühinevad

Kristen Michal ütles Delfile antud intervjuus, et Tallinna valitsemise üle peaks kindlasti sisse seadma toimiva kontrollmehhanismi. Michal usub, et varem või hiljem ühineb opositsiooniga ka mõni Keskerakonda kuuluv volikogu liige, kellega koos saaks umbusalduse avaldamise edukalt läbi viia.

"Midagi head sellest hääletsuest Taavi Aasale ei ole," ütles Michal Delfile umbusaldushääletuse tulemusi kommenteerides. "Kõik 38 opositsioonierakondade liiget olid hääletusel kohal. Ka Keskerakonna liikmetega on vestlusi peetud ja neid tuleb ka edaspidi. Nende hulgaski on inimesi, kes praeguse olukorraga rahul ei ole. Küsimus on selles, mis paneb neid tegutsema," leidis ta. Edgar Savisaarega Michal väidetavalt suhelnud ei ole.

Täna hommikus toimus Tallinna linnavolikogu istungu, kus hääletati linnapea Taavi Aasa umbusaldamise üle. Ühtegi Keskerakonna liiget peale intungi juhtataja Toivo Tooseni kohal polnud ja umbusalduse avaldamine kukkus läbi.