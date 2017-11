VIDEO | Kristen Michal: Jüri Ratas ise ka ei oska seletada, milline on uue maksusüsteemi sisu

Riigikogu liige ja reformierakondlane Kristen Michal tõdeb, et uus maksupoliitika on niivõrd keeruline, et ka riigikogu liikmetele tutvustavad uut maksupoliitikat audiitorid.

Michal nõustub Kaja Kallase sõnavõtuga ja nendib, et praegune maksupoliitika on selge ja arusaadav. "Maksusüsteemi muutmine nii keeruliseks, et meil on kõigil sellest aru saamiseks vaja finantsteadmistega inimest, ei ole hea plaan," möönis Michal.

Küsimusele, kas Kallas võttis avalikult maksupoliitika teemal sõna, sest tegemist on erakonnasisese kampaaniaga vastab Michal, et astmelise tulumaksu rakendamine puudutab kõiki inimesi mitte ainult Reformierakonda. "Maksusüsteemiga ja sellega, mis meid tuleval aastal ees ootab, peavad rinda pistma kõik, mitte ainult reformierakondlased," ütleb Michal ja nendib, et kui peaministrilt midagi küsida, siis vastust sealt ei tule. "Rääkides temaga maksupoliitikast räägib tema hoopiski millestki muust," lisab ta.