VIDEO | Kõrgetel kontsadel ja miniseelikus õbluke naine hoidis pätti politsei saabumiseni kinni

Teiste seas pälvis kodanikujulguse aumärgi ka pärnulanna Errit Kuldkepp, kes hoidis põgenevat varast kinni ega lasknud tal noosiga lahkuda.

Tänavu maikuus nägi Pärnus sisseoste teinud särtsakas naisterahvas Errit Kuldkepp, kuidas jalgrattaga turuletist mööduv varas haaras hoo pealt kaasa rahakarbi. "See kõik juhtus nii kiiresti," meenutab Kuldkepp ja kirjeldas, kuidas ühtäkki ta keeras ringi ja haaras vargal sadulast. "Seejärel hüüdsin appi, millele reageeris juba hulk inimesi," rääkis Kuldkepp.

Õbluke naisterahvas tunnistab, et olukorra tõsidus jõudis talle kohale alles hiljem. "Kui pidin ootama, et politseile tunnistust anda, siis hakkas kogu keha vappuma ja mõistsin, mis just juhtus," lisas Kuldkepp.