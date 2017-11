VIDEO | Kodanikujulguse aumärgi pälvis mees, kes hoidis ära noore mehe enesetapu

Uusaastaööl pidustustel koju suundnud seltskonnale jäi Pärnu kesklinna sillal silma tume kogu. Ilmar Münzer ei pidanud paljuks ning otsustas uurida, kellega tegu. Selgus, et noor pereisa plaanis vette hüpata ja oma elutee lõpetada. Münzer suutis aga mehe ümber veenda ja tänu talle on mees praegugi elus ja terve.

Ilmar Münzer räägib, kuidas möödunud uusaastaööl pärast pidustusi kodu poole minnes märkas ta koos seltskonnaga Pärnu kesklinna sillal üht tumedat kogu. "Pikemalt mõtlemata pöörasime ringi ja mõtlesime, et uurime, mis viga," sõnas Münzer. Ta kirjeldas, et liikus mehele tasapisi lähemale, arglikult uurides, mis on juhtunud. "Tema aga vastas, et hüppab vette," ütles aumärgi pälvinud Münzer ja lisas, et haaras seejärel hädas olnud mehelt kahe käega selja tagant kinni.

Münzer ütles, et nad kõnelesid seal umbkaudu kolmveerand tundi. "Minu abikaasa, kes niisamuti seltskonnas oli, teavitas sel ajal häirekeskust," lisas ta. Pärast pikemat jutuajamist mees siiski nõustus sillalt alla ronima.

Münzer naeris, et kui mees oli maha rahunenud ja mustad mõtted peast pühkinud, siis andis ta elupäästjale veel tänutäheks viieeurose ja lubas, et enam sellist rumalust ei tee.