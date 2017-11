VIDEO | Kirikuvalitsus kuulas, mida geiõigusi toetanud vaimulikul Annika Laatsil öelda oli. Meie kodune kirikulõhe paistab olevat ületatav, Laats jätkab ametis

Täna toimus EELK konsistooriumi hoones kirikuvalitsuse istung, kus ühe päevakorrapunktina tuli arutlusele ka EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi sõnavõtt ETV debatisaates "Suud puhtaks". Kooseluseadust ja geisid pooldanud Laats jätkab Risti koguduse õpetajana.

EELK peapiiskop Urmas Viilma ütles, et toimus korraline istung, kus ühe punktina arutleti ka kooseluseaduse küsimust üldisemalt, mitte pelgalt Laatsi sõnavõttu. "Kogunesime, et arutada seda küsimust, mis "Suud puhtaks" saade tekitas, mitte ei arutanud personaalselt Annika Laatsi küsimust. Võib-olla oleme olnud natuke ebaselged ja andnud ka ise sõnumi, et Laats astub täna justkui kohtu ette," sõnas Viilma.

Viilma ütles, et kordagi ei tulnud kõne alla küsimus, kas Laats tuleks ametist vabastada. "Annika Laats on väga armastatud õpetaja oma koguduses," ütleb ta ja nentis, et seda kinnitab ka tõik, et Laatsi toetuseks saadeti eelmisel nädalal peapiiskopile ja kirikuvalitsusele 224 liikme allkirjaga toetuskiri.

Laats tunnistas, et ta oli eelnevalt ka kirjutanud saates osalemise ja öeldu kohta seletuskirja, mille tänasel istungil ette kandis. "Analüüsisin enda tegevust ja saates "Suud puhtaks" öeldut," ütles Laats. Nii tema kui ka peapiiskop olid seisukohal, et debatt, mis oktoobri alguses ETV ekraanil aset leidis, oli kunstlikult tekitatud. "See tuli ka minu jaoks üllatusena, et mind saadet tutvustavas lõigus Arne Hiobi vastu seisma pandi, justkui oleks me eri meelt," lausus Laats.

Küll aga jäi Laats endale kindlaks: ta siiski toetab kooseluseadust. "Ma ei arva, et see oleks ideaalne seadus ja omal ajal, kui seda loodi, siis tekitas see minus väga vastakaid tundeid," alustas Laats, "aga kui see on praegu see, millega saame geisid kaitsta ja see toetab neid ühiskonnas, siis tuleks meil seda toetada."

Peapiiskop Viilma sõnul on kirikus sageli inimesed eri meelt. "Täna on meil suur osa vaimulikke, kes arvab, et seadus tuleks tühistada; terve rida vaimulikke, kes arvavad, et seda tuleks parandada ja ka neid, kes arvavad, et see on väga hea," möönis Viilma. Ta lisas, et kuna see on küsimus, mis puudutab otseselt ühe ühiskonnagrupi heaolu, siis peavad riigiisad ka selle seadusega tegelema.

Oktoobri alguses esines Laats ETV saates "Suud puhtaks", kus astus välja kooseluseaduse kaitseks. Sellega pälvis naine ka peapiiskop Viilma pahameele. Viilma kirjutas pärast saadet oma sotsiaalmeedia seinal:

"Kiriku seisukoht on endiselt, et homoseksuaalne praktika, nagu ka heteroseksuaalsed abieluvälised seksuaalsuhted on Jumala tahte vastased, mistõttu on tegemist patuga," toonitab Viilma oma Facebooki postituses. "Ka on kirik endiselt piibellikul seisukohal, et abielu on ainult mehe ja naise vaheline liit, mis on Jumala seatud. Seetõttu ei ole inimesel, olgu või riigikogus enamuse häältega läbi surudes, õigust seda muuta."

Pärast EELK koguduse erimeelsuste avalikkuse ette jõudmist teatas Viilma, et on palunud Laatsilt seletuskirja. "Ta lubas selle selgituse kirikuvalitsusele esitada. Kuna kirikuvalitsus kohtub vaid kord kuus ja järgmine istung toimub uue kuu alguses, ei asu me tekkinud olukorda rabistades või kiirustades lahendama," ütles Viilma toona Delfile.