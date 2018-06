VIDEO | Kes on olnud Kallase ja Ratase suurimad mõjutajad?

Reedel Delfi TV-s väidelnud peaminister Jüri Ratasel ja suurima opositsioonipartei Reformierakonna esinaisel Kaja Kallasel paluti vastata, kes on olnud nende suurimad mõjutajad. Ratas tunnistas, et oma roll tema poliitikuks kujunemise teel on olnud ka Edgar Savisaarel.

Kaja Kallas tõi oma peamise mõjutajana välja isapoolse vanaema. “Nagu ikka, kui oled väike laps ja oled haige, siis keegi on sinu juures. Minu juures oli minu isapoolne vanaema. Tema oli eestiaegne daam, kes rääkis mulle alati lugusid Eesti ajast. Ma mäletan, et ma olin umbes kaheksa-aastane ja ma ei uskunud neid lugusid, et kuidas on võimalik nautida selliseid vabadusi, nagu tol ajal olid,” meenutas Kallas ja lisas, et vanaema maalis sellest ajast kuldse pildi.

“Ma arvan, et see on mind tegelikult mõjutanud väga palju just selles võtmes, kui oluline see vabadus on. Tema oli sellest põlvkonnast, kellelt vabadus ära võeti, ja mina olen sellest õnnelikust põlvkonnast, kellel ei olnud vabadust, aga seejärel me selle kätte võitsime, et see ei ole iseenesestmõistetav,” selgitas Kallas.

Reformierakonna esinaine tõi enda mõjutajatena välja ka oma ema, isa ja venna.