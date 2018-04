VIDEO | Keit Pentus-Rosimannus Reformierakonna üldkogul: erakond on väsinud isiklikuks minevatest kampaaniatest

Keit Pentus-Rosimannuse meelest oli Reformierakonna esimehe valimistele eelnenu liialt isiklik ja rohkem oleks tulnud keskenduda sisulistele küsimustele. Toimunu on Pentus-Rosimannuse arvates olnud erakonna jaoks väsitav.

"Mul on tunne, et ka erakonna liikmed sooviksid ise palju rohkem arutada Eesti jaoks oluliste asjade üle," ütles Pentus-Rosimannus Delfile. "Aga see on nende inimeste valik, kes debatti on pidanud," märkis Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannus ütles, et tema meelest andis Hanno Pevkur erakonna esimehena endast maksimumi. "Usun, et nii Pevkur kui Rõivas teevad juhatuse valimistel väga tugeva tulemuse. Nii on see varem erakondade endiste esimeeste puhul olnud," ütles ta Delfile antud intervjuus.