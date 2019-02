VIDEO | Keelevääratus või maailmavaade? Mart Helme peab andetuid mehi andekamaks kui andetuid naisi

Helme püüdis esialgu küsimust tagasi lükata, keerutades, et selliseid paralleele ei saa teha. Siis vastas ta: "Andekas naine on kindlasti andekam kui andetu mees ja andetu mees on kindlasti andekam kui andetu naine, nii et võtame ikka indiviidi põhiselt,".

Küsimuse alguses paistis, et Helme peab naisi-mehi vastavalt nende võimekusele võrdväärseks, kuid vastuse lõpp andis aimu millestki muust. Kas Helme keel vääratas?