VIDEO | Kas piirata suitsetamist loomelinnakus?

Telliskivi loomelinnakul on plaan kohvikute väliterrassidel suitsetamist piirata. Delfi käis linnaku külastajatelt uurimas, kui paljud seda mõtet pooldaksid.

Eelmine nädal jõudis avalikkuseni uudis, et Telliskivi loomelinnakul küpseb plaan piirata suitsetamist sealsete kohvikute väliterrassidel.

Telliskivi loomelinnaku juhi Jaanus Jussi sõnul on teema olnud arutlusel vaid mõttena. Eesmärk on suunata inimesi, kes kohvikute väliterrassidel istuvad, sigaretti suitsetama selleks ettenähtud kohta, et pered ja lastega külalised ei peaks ennast ebamugavalt tundma.

Ideele olid vastu vähesed ja pigem oldi ühel nõul, et luua tegevuse jaoks vastav ala.

Küsitluse käigus selgus huvitav asjaolu, et enamik vastanutest olid ise suitsetajad. Sellest saab järeldada, et eraldi ala suitsetamiseks on igati soositud.