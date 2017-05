VIDEO: Kas Narval on algamas teine noorus? Suundusime itta ja uurisime järgi

Kunagist barokipärli Narvat pole ajalugu hellalt hoidnud. Teine maailmasõda jättis linna rusudesse. Nõukogude võim ehitas linna küll uuesti üles, ent taasiseseisvunud Eestis jäi Narva sootuks tahaplaanile. Suured tehased panid uksed kinni, lokkas tööpuudus ja kuritegevus. Enamus eestlastest ei julgenud Narvast enam isegi kaarega mööda minna. Nüüd aga on sealkandis hakanud puhuma teised tuuled.

Erinevad organisatsioonid on teatanud plaanidest Narvasse kolida ning jutud liiguvad erinevatest projektidest, mida algatatakse just Eesti idakeskuses. Kas on siis lõpuks aeg rääkida Narva renessanssist kui sellisest? Delfi TV läks kohale ja uuris järgi.

