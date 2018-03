VIDEO | Kalle Laanet tunnistab: ettepanek Pevkuri koht üle võtta tuli üllatusena

Reformierakonna riigikogu fraktsioon on otsustanud esitada riigikogu aseesimehe kohale Kalle Laaneti, ent kes Laanetile ettepaneku tegi, ei soostu ütlema fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ega ka Laanet ise.

Kalle Laaneti sõnul tehti talle ettepanek kandideerida riigikogu asespiikri kohale möödunud nädala lõpus, kes aga ettepaneku tegi, ei soostunud Laanet kommenteerima. „See tuli mulle üllatusena,” sõnas Laanet.

Laanet möönis, et on oma poliitilise tegevuse orienteerunud Saaremaale ja see oli ka põhjus, miks mees ei soovi aprillikuus toimuvatel juhatuse valimistel osaleda. „Kui aga öeldi, et kandideerides asespiikriks mõjub see erakonnale hästi ja liidab Reformierakonda, olin nõus,” ütles Laanet.

Seda, kuidas riigikogu asespiikri valimised võiksid minna ja kas ka Pevkuri pooldajad oma hääle Laanetile annavad, ei ole peamine. „Küsimus ei ole, kas Laanet või Pevkur, küsimus on selles, kuidas suudaksime erakonnaga paremini edasi minna.”