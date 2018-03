VIDEO | Kaja Kallas tselluloositehase rajamisest: uuringuid võiks ikka teha

Tartu volikogu leidis, et tselluloositehast rajama ei peaks, reformierakondlane Kaja Kallas arvab, et enne lõplike otsuste tegemist võiks kaaluda uuringute tegemist.

Reformierakonna tänase istungi järel uuris Delfi Kallaselt, mis tema arvab paljuräägitud tselluloositehasest, mille rajamisele Tartu linnavolikogu punast tuld näitas.

Kallas ütles, et kõikvõimalikke uuringuid peaks igal juhul lubama, et saada aru, millised on plussid ja miinused. "Kui me tahame teadmistepõhist majandust, siis me peaksime kindlasti uuringuid ja kõike, mis meile rohkem teadmisi annab, tegema," sõnas Kallas.

Kolmapäeval otsustas Tartu linnavolikogu ühehäälselt, et tselluloositehase rajamist Tartu ei toetata ning nõutakse riigilt tehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneeringu lõpetamist.

Tartu linnapea, reformierakondlane Urmas Klaas sõnas intervjuus Eesti Päevalehele: "Eile tõid teadlased esile, et Emajõe ja Peipsi seisund ei muutu halvast heaks, see ei ole võimalik. Siis ei ole mõtet uuringutega edasi minna, kogu jätkuv tegevus oleks vastuolus veemajanduskavaga."

Ta lisas: "Tartu linnal on arengukava, kus on öeldud, et siin saab plaanida selliseid tootmisi, mis ei kahjusta looduskeskkonda. Tartu poleks ise kunagi saanud sellist planeeringut algatada, sest see läheks vastuollu Tartu linna arengudokumentidega."