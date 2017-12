VIDEO | Kaja Kallas: olen otsustanud, et kandideerin Reformierakonna uueks juhiks

Reformierakondlane ja europarlamendi saadik Kaja Kallas kinnitas, et kandideerib Reformierakonna sisevalimistel erakonna uueks juhiks.

Küsimusele, kuidas Kallas plaanib lõhenenud erakonna taas liita veel enne 2019. aasta riigikogu valimisi, vastab ta, et sellest on veel vara rääkida. "Järgmisel kolmapäeval on meil koosolek, kus need teemad arutlusele tulevad," möönis Kallas ja lisas, et kui inimestel on ühtne eesmärk, siis tuleb ka sünergia kergemalt.

7. detsembril teatas Reformierakonna auesimees Siim Kallas usutluses ERR-ile, et erakond võiks uue juhi valida juba tuleva aasta alguses, mitte 2019. aasta jaanuaris nagu Reformierakonna põhikiri ette näeb.

Lisaks sellele, et Siim Kallas tegi ettepaneku valida suvisel üldkogul uus esimees, märkis ta, et erakond ei saa minna valimistele vastu sisemiselt lõhenenuna. "Me ei saa minna valimistele, kus osa erakonnast on rahulolematu meie juhtgrupiga. Kui räägime tõsiselt valimiste võitmisest, siis peavad kõik olema ühtne meeskond," ütles Siim Kallas ERRile.

Koheselt hakati spekuleerima, kes küll võiks asuda Hanno Pevkuri asemel erakonda juhtima. Mitmelt poolt käis läbi praeguse europarlamendi saadiku Kaja Kallase nimi. 13. detsembri hommikul märkis Pevkur, et tema sisevalimistel esimeheks ei kandideeri. "Me peame korraldama uued valimised, et rahu saaks erakonnas tekkida. Selle eesmärgi nimel kutsun üles kõiki, isegi neid, kellel isiklik vimm minu või Kaja vastu, koonduma Kaja Kallase selja taha, et minna koos ühtse meeskonnana järgmisi riigikogu valimisi võitma," sõnas Pevkur kirjas erakonnakaaslastele.

Kallas möönis, et tallle tuli Pevkuri avaldus ootamatult. "Ma loomulikult tänan Hannot selle toetuse eest, aga ma pean uurima ka seda, kas mul on teiste juhatuse- ja erakonna liikmete toetus. See koosolek, kus pidime arutama valimiste toimumist, on alles 20 detsembril. Pean uurima, mis on meie inimeste seisukohad. Seetõttu on praegu midagi lõplikku veel vara öelda," ütles Kallas.

20. detsembril koguneb Reformierakonna juhatus ja otsustab, kas ja millal erakonna erakorraline üldkogu kokku kutsuda.