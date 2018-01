VIDEO | Kaja Kallas: kui minister Reinsalu vähegi oma viga mõistab, astub ta ministri kohalt tagasi

Reformierakonna aseesimees Kaja Kallas ütles Delfile, et justiitsminister Urmas Reinsalu sõnavõtt selle nädala keskpaigas oli lubamatu. "Minu arvates Euroopa Liidu justiitsminister ei saa endale lubada sellist seisukohta, et ta kahetseb naistevastase vägivalla hukkamõistmist," märkis Kallas.

Mis aga puudutab seda, et riigikogu Reformierakonna fraktsioon on Reinsalule portfellist loobumiseks andnud aega tuleva esmaspäevani või vastasel juhul antakse sisse umbusaldusavaldus tõdeb Kallas, et kui Reinsalu mõistab, milline oli tema sõnavõtu kaal, astub ametipostilt ise kõrvale. "Kui minister vähegi tunnetab seda möödapanekut, mis ta on hetkel teinud, siis ta astub ise tagasi," sõnas Kallas.

Kui justiitsminister siiski ise tagasi ei astu ning talle esitatakse umbusaldus võib see viia valitsuskriisini. Sellisel juhul praegune valitsus laguneks ja moodustaks tõenäoliselt koalitsiooni just Reformierakond ning Kaja Kallas kui erakonna võimalik uus esimees oleks potentsiaalne valitsusjuht. Kas aga Kallas oleks valmis hakkama Eesti Vabariigi peaministriks? Vastus on lakooniline: "Ärme tõtta sündmustes ette," ütles Kallas.

Volikogus tuli arutlusele ka Reformierakonna uue programmi loomine, ent midagi kindlat veel paberile ei pandud. "Ideid ja arvamusi oli palju," lausus Kallas. Tema sõnul on oluline keskenduda riigikogu valimistele ja parema Eesti loomisele.