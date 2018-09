Höövelson ütles, et teda käis värbamas enamik Eesti erakondadest, kuid möönis, et näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) talle pakkumist ei teinud.

Teemad, millele Höövelson ennast poliitikas eelkõige kavatseb pühendada, on maaelu edendamine, sport ja Eesti ettevõtluse edendamine Aasia suunal.

Delfi infot, et Höövelsonile on pakutud riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas Keskerakonna nimekirjas teist kohta, Höövelson ei kinnitanud ega lükanud ka ümber, vaid ütles, et sellel teemal on vara rääkida. Küll aga arvas ta, et osaleb riigikogu valimistel.