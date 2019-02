VIDEO | Kahest suurhaiglast saab üks hiiglaslik. Minister Sikkut: tuleb vaadata hoonete kaupa, mis neist majadest saab

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on heakskiidetud koostöölepe väga olulise tähendusega uue tipphaigla rajamisele. „Tallinna Haigla projekti elluviimisega on linn teinud tööd juba mitu aastat ning nüüd võib öelda, et unistus on saamas tõeks. See on tähtis, sest uus haigla võimaldab senistest 40-60 aasta vanade ja amortiseerunud haiglahoonete kasutamisest loobumist ning nüüdisaegse ravitöö jätkamist ka järgmised 50 aasta vältel,“ sõnas Mölder, kelle sõnul vajab Tallinna Haigla kaasaja nõuetele vastava tervishoiuteenuse osutamiseks ka mahukaid investeeringuid, mida on otstarbekas realiseerida riigi ja linna koostöös.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kinnitas täna, 18. veebruaril ka Tallinna Haigla funktsionaalse arengukava I ja II etapi dokumendid, mille kohaselt koondub uude haiglasse ligikaudu 25% Eesti eriarstiabist ning seal hakatakse pakkuma teenuseid kõikidel erialadel, mida praegu osutatakse Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna Keskhaiglas.

Uus meditsiinilinnak loob võimalused esmadiagnostika kiireks teostamiseks elukoha lähedal ning võimaldab vajadusel suunata inimese sujuvalt kõrgema raviastme eriarsti juurde. Patsiendi jaoks lihtsustub juurdepääs arstiabile ning ta ei pea ravi käigus enam erinevate hajali paiknevate raviasutuste vahel ringlema.

Haigla rajamise järgmises etapis peaks sel aastal valmima ka Lasnamäe tervisekeskuse eskiisprojekt ning Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia projekt.

Töörühma hakkavad kuuluma sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja Tallinna linna ning linna asutuste esindajad.