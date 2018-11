VIDEO | Kadri Simson mandri ja Muhu vahelisest sillast: kas muhulased tahavad saarelist eluviisi või saada sildumispunktiks?

Minister tunnistas, et saarlastele oleks sild kindlasti väga oluline. Nii ei peaks saartel elavad inimesed enam oma käike tehes planeerima sõitu praamigraafiku alusel, ent paljude jaoks on Saaremaale ja Muhusse sõidu juures praamireis justkui eksootika.

"Kindlasti ajaliselt saarlased väga palju võidaksid. See on suur argument sotsiaalmajandusliku kasu väljateenimiseks. Silmas tuleb pidada ka seda, et Saaremaa ja mandri vahele jääb üks oluline omavalitsus, see on Muhu. Kindlasti tuleb ka Muhu saarfe elanikelt küsida, kas nemad tahavad saarelist eluviisi või tahavad saada silla sildumispunktiks," sõnas minister.

