Delfil õnnestus täna õhtul enne lennukile minekut saada kaamera ja mikrofoni ette majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kellel maakondade ühistranspordi teemal siiski midagi sisulist öelda ei olnud. Ta kinnitas vaid, et vastavasisuline määrus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kooskõlastusringil ning saab allkirja lähiajal. Ühtlasi ei nõustunud ta, et ühistranspordikeskused on jäetud teadmatusse.